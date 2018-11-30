На перекрестке в центре Рязани сбили пожилую женщину - видео

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-30T09:03:37+03:00

Она переходила дорогу по диагонали и, судя по всему, не успела на свой «зеленый»

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29 ноября на пересечении улиц Новая и Горького сбили пожилую женщину. Видео момента ДТП появилось на YouTube-канале «Дороги Рязани».

На записи видно, как бабушка переходит дорогу по диагонали – от префектуры Октябрьского района и пожарной части к областной типографии. Автомобиль же, двигаясь со стороны улицы Есенина, поворачивает налево – на улицу Новую. Зеленый для пешеходов к моменту столкновения уже не горел, однако водитель вполне мог заметить, что женщина не успела добраться до тротуара.

Официальной информации об инциденте пока не поступало.