На перекрестке в центре Рязани сбили пожилую женщину - видео
29 ноября на пересечении улиц Новая и Горького сбили пожилую женщину. Видео момента ДТП появилось на YouTube-канале «Дороги Рязани».
На записи видно, как бабушка переходит дорогу по диагонали – от префектуры Октябрьского района и пожарной части к областной типографии. Автомобиль же, двигаясь со стороны улицы Есенина, поворачивает налево – на улицу Новую. Зеленый для пешеходов к моменту столкновения уже не горел, однако водитель вполне мог заметить, что женщина не успела добраться до тротуара.
Официальной информации об инциденте пока не поступало.
ДТП в Рязани "СБИЛИ БАБУШКУ!" (ул.Горького - ул.Новая).https://vk.com/roadrzn62