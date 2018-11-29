2018-11-29T20:03:45+03:00
Общество

В Рязанской области прошли антитеррористические учения

В них были задействованы все силовые ведомства региона и органы госвласти
Павел АВЕРИН
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Момент учений. Фото: пресс-служба РосгвардииМомент учений. Фото: пресс-служба Росгвардии
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28 ноября в Рязанской области проведены тактико-специальные учения. На них отрабатывалось взаимодействие силовых структур, региональных органов власти при проведении контртеррористической операции на военном объекте (воинские части, дислоцированные на территории г. Рыбное). Об этом нам сообщила пресс-группа УФСБ России по Рязанской области

По сценарию учения, около 8.00 группа преступников на автомобиле совершила нападение на склад с вооружением, захватила неустановленное количество оружия и боеприпасов и двух сотрудников ведомственной охраны в качестве заложников.

В ходе учений выезд автомашины с территории объекта пресечен подразделением антитеррора воинской части. «Преступники» заблокированы в здании одного из складов. От ведения переговоров они отказались и предприняли попытку прорыва с применением огнестрельного оружия, гранат и отвлекающего поджога строений. В результате проведения боевого мероприятия «преступники» были нейтрализованы, заложники освобождены.

Затем были разминированы взрывные устройства и потушен пожар. Пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь и организована их доставка в медицинские учреждения.

В мероприятии были задействованы силы и средства региональных управлений силовых структур, СКР, а также Рязанского гарнизона, правительства Рязанской области и госструктур Рыбновского муниципального района.

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