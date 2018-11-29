2018-11-29T18:14:50+03:00
Общество

Рязанский бензин победил в конкурсе «100 лучших товаров России»

Диплом получила Рязанская нефтеперерабатывающая компания
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Диплом организаторы конкурса вручили главному технологу АО «РНПК» Юрию ГордеевуДиплом организаторы конкурса вручили главному технологу АО «РНПК» Юрию Гордееву
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29 ноября в Рязани прошла научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. В рамках мероприятия были озвучены итоги Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2018 года.

Лауреатом и дипломантом конкурса в очередной раз стала Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее предприятие НК «Роснефть») с новым продуктом – высокооктановым бензином АИ-100. Новое топливо РНПК внесено во всероссийский каталог и будет маркироваться знаком качества. АИ-100 соответствует высоким экологическим требованиям, поскольку имеет низкое содержание серы. Продукт прошел все квалификационные и стендовые испытания на соответствие качества для бензинов экологического класса К5, нормативной документации и нормам методов квалификационной оценки. Топливо подходит современным высокофорсированным двигателям, обеспечивая максимально эффективную работу моторов спортивных автомобилей.

– Снабжение рынка России современной продукцией является главной задачей нашего предприятия. И мы в очередной раз с этим успешно справились, – сказал главный технолог АО «РНПК» Юрий Гордеев. – Над созданием АИ-100 работала большая группа наших специалистов – это все те, кто вел расчеты, затем проводил испытания, готовил разрешительную документацию, кто участвовал в выпуске, а затем уже и в отгрузке продукции. АИ-100 – результат нашей большой команды, под названием Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Нам радостно и приятно, что труд наш получил высокую оценку.

Высокооктановый бензин АИ-100 – результат работы большой команды АО «РНПК»

Высокооктановый бензин АИ-100 – результат работы большой команды АО «РНПК»

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