Танцоры из рязанского райцентра завоевали Гран-при международного фестиваля

СЕГОДНЯ 17:03 2018-11-29T17:03:38+03:00

Кроме того, из Сочи члены шацкого танцевального коллектива привезли сразу несколько наград

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Образцовый коллектив Рязанской области театр танца «Огни» Рязанского колледжа культуры участвовал в международном хореографическом конкурсе современного, эстрадного, уличного танца «MODERN DANCE» в Сочи, который проходил с 24 по 26 ноября. Об этом рассказал сайт издательства "Пресса".

В номинациях «Современный танец» и «Танцевальное шоу» коллектив удостоили дипломов лауреата I степени. Солистка Дарья Кабацкова стала обладателем диплом лауреата II степени. По итогам конкурса театр танца «Огни» стал обладателем диплома Гран-при.

Руководитель коллектива, почетный работник культуры и искусства Рязанской области Светлана Рогачикова-Леженкина, получила Гран-при за высокий уровень педагогического мастерства и большой вклад в развитие детского и юношеского творчества.

- В конкурсе участвовали хореографические коллективы из Москвы, Таганрога, Севастополя, Новгорода, Грозного, Элисты, Симферополя, Минска и других городов, - рассказала наставник молодых танцоров из Шацка. - Мы увидели много современных направлений танцевального искусства, познакомились с известными хореографами, популярными медийными танцовщиками и постановщиками танцев, делились опытом и перенимали. Наши хореографические выступления очень высоко оценены и я очень довольна выступлением «огоньков».