В Рязани ожидается масштабный ремонт улицы Грибоедова

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-29T16:58:04+03:00

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Летом 2019 года улицу Грибоедова в Рязани ждет масштабный ремонт. Он пройдет в два этапа: сначала планируется переложить теплосети, затем – заменить асфальт. Об этом на личном приеме граждан заявил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

Как сообщает пресс-служба исполнительного органа власти, всего чиновник рассмотрел четыре обращения. Помимо ремонта улиц они касались улучшения жилищных условий и оборудования спортивных площадок.