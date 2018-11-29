В Рязани работает выставка рисунков на песке
29 ноября в рязанском арт-салоне «Палитра» открылась выставка рисунков на песке и песочной анимации Ильи и Марины Бритовых – художников, умеющих работать в этом необычном стиле. Из витрин и со стен на посетителей смотрят пейзажи, натюрморты, шаржи, коллажи и даже... портрет Шерлока Холмса с собакой Баскервилей.
Пришедшим гостям был показан мастер-класс по созданию картин струями писка на подсвеченном снизу стекле. Всех желающих научиться рисовать так же пригласили на занятия, проходящие в здании областной библиотеки имени Горького.
Посетить выставку можно до 15 декабря ежедневно с 10:00 до 19:30 по адресу Первомайский проспект, 9. Вход бесплатный.
Экспозиция рассказывает о народах мира, у которых было распространено рисование пескомФото: Владимир ФРОЛОВ
Рисунки на песке.