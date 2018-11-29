В Рязани работает выставка рисунков на песке

СЕГОДНЯ 17:54 2018-11-29T17:59:23+03:00

Нарисованное песком по художественному воздействию иногда не уступает изображенному красками Фото: Владимир ФРОЛОВ

Для пришедших на открытие художники провели мастер-класс и пригласили к себе в студию

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29 ноября в рязанском арт-салоне «Палитра» открылась выставка рисунков на песке и песочной анимации Ильи и Марины Бритовых – художников, умеющих работать в этом необычном стиле. Из витрин и со стен на посетителей смотрят пейзажи, натюрморты, шаржи, коллажи и даже... портрет Шерлока Холмса с собакой Баскервилей.

Пришедшим гостям был показан мастер-класс по созданию картин струями писка на подсвеченном снизу стекле. Всех желающих научиться рисовать так же пригласили на занятия, проходящие в здании областной библиотеки имени Горького.

Посетить выставку можно до 15 декабря ежедневно с 10:00 до 19:30 по адресу Первомайский проспект, 9. Вход бесплатный.

Экспозиция рассказывает о народах мира, у которых было распространено рисование пескомФото: Владимир ФРОЛОВ