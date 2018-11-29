2018-11-29T16:11:42+03:00
Общество

В рязанском райцентре ограбили продавщицу торговой палатки

Хулигану грозит до 4 лет тюрьмы
Анастасия КУДРЯШОВА
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В Сасове задержали подозреваемого в ограблении продавщицы торговой палатки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Женщина заявила в полицию, что у нее похитили кошелек с деньгами. Нарушитель зашел в палатку, как покупатель, увидел оставленный на прилавке кошелек, схватил его, пригрозил продавщице расправой и убежал.

Пострадавшая успела заметить яркую деталь на куртке похитителя, и это помогло полиции вскоре найти хулигана во время патрулирования по улицам Сасова.

Грабителем оказался 44-летний житель Сасовского района с судимостью за кражу и грабеж. Он вернулся из тюрьмы 3 месяца назад, и приехал в райцентр, «чтобы прогуляться». Полиция обнаружила у рецидивиста похищенный кошелек с тысячными купюрами, благо он не успел потратить награбленное.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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