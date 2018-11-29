При благоустройстве по госпрограмме в Рязанской области нашли нарушения на 8 миллионов

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-29T16:05:02+03:00

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Контрольно-счетная палата Рязанской области проверила эффективность расходов по госпрограммам формирования современной городской среды. Аудиторы выбрали 44 объекта и выявили нарушения на сумму более 7,8 миллиона рублей.

-Муниципальными заказчиками незаконно приняты и оплачены работы с завышением объемов и стоимости, - разъясняется в отчете.

В итоге информация об этих и других нарушениях, о несоблюдении ГК РФ и федерального закона «О контрактной системе закупок…» направлена в региональную прокуратуру, облдуму и губернатору.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Андрей Макаров заявил, что намерен обратиться в прокуратуру по поводу реализации программы «Комфортная города» в Рязани. Это произошло во время личного приема, на котором заявители пожаловались на неблагоустроенные дворы.