2018-11-29T16:05:02+03:00
Общество

При благоустройстве по госпрограмме в Рязанской области нашли нарушения на 8 миллионов

Информация направлена в прокуратуру
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ksp62.ruФото: ksp62.ru
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Контрольно-счетная палата Рязанской области проверила эффективность расходов по госпрограммам формирования современной городской среды. Аудиторы выбрали 44 объекта и выявили нарушения на сумму более 7,8 миллиона рублей.

-Муниципальными заказчиками незаконно приняты и оплачены работы с завышением объемов и стоимости, - разъясняется в отчете.

В итоге информация об этих и других нарушениях, о несоблюдении ГК РФ и федерального закона «О контрактной системе закупок…» направлена в региональную прокуратуру, облдуму и губернатору.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Андрей Макаров заявил, что намерен обратиться в прокуратуру по поводу реализации программы «Комфортная города» в Рязани. Это произошло во время личного приема, на котором заявители пожаловались на неблагоустроенные дворы.

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