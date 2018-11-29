2018-11-29T15:20:04+03:00
Общество

Рязанец отсудил деньги за подержанное авто, купленное в московском автосалоне

В его пользу также взыскали моральный вред и штраф
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанец добился расторжения договора купли-продажи с московским автосалоном, вернув себе деньги за подержанный автомобиль – почти 690 тысяч рублей. Также он отсудил компенсацию морального вреда и штраф, суммы которых не уточняются.

Дело было в том, что, перегоняя автомобиль из столицы, покупатель понял, что до его сведения не довели многие недостатки:

- Кузовные детали подвергались выравниванию и покраске, из-за течи масла наблюдается снижение сцепных свойств дисков сцепления и неравномерность ускорения при трогании с места, также эксперт выявил несоответствие значений пробега автомобиля на панели приборов и в блоке управления, - сообщает пресс-служба областного суда.

Районная инстанция иск удовлетворила, а последующая апелляция ответчика, напротив, осталась без удовлетворения. При этом расторгать договор истца с банком (вся сумма покупки, кроме 90 тысяч рублей – это кредит), суд отказался.

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