2018-11-29T14:52:03+03:00
Общество

Рязанская область и Израиль намерены сотрудничать в медицине и сельском хозяйстве

Об этом заявил израильский посол на международном форуме в областном центре, который открылся 29 ноября
Павел АВЕРИН
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Гарри Корен подробно ответил на вопросы представителей СМИГарри Корен подробно ответил на вопросы представителей СМИФото: Павел АВЕРИН
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Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» пройдет в Рязани 29-30 ноября. Официальную часть форума открыл губернатор Николай Любимов. Он выступил с презентацией инвестиционного потенциала региона, рассказав о ведущих партнерах нашей области и отметив перспективное сотрудничество с Израилем, наметил основные направления работы по развитию инвестиционной составляющей региона.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России Гарри Корен отметил:

- Наиболее перспективными направлениями развития взаимоотношений в деловой сфере с Рязанской областью мы видим в агропромышленном комплексе и медицине. Рязанцам уже не надо будет ездить лечиться в Израиль, мы откроем представительства ведущих клиник в регионе.

Для него полным откровением стало известие о празднике древних городов, впервые прошедшего в Рязани в прошлом году. Он пообещал продумать вопрос участия делегации Израиля на втором по счету форуме, который состоится в середине августа 2019 года.

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