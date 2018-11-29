2018-11-29T15:17:27+03:00
Происшествия

В Рязани загорелась баржа

Судно тушили семь человек
Мария БЛИНОВА
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Фото: ГТРК «Ока»Фото: ГТРК «Ока»
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В четверг, 29 ноября, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в речном порту: на реке Трубеж загорелась баржа.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Рязанской области, пожар возник на демонтируемом речном судне. Огонь вспыхнул в куче мусора.

На место выехали два пожарных расчета, это семь сотрудников. Пожар локализован и уже ликвидирован. Никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Общая площадь пожара в итоге составила 20 квадратных метров.

Фото: ГТРК «Ока»

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