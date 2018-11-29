2018-11-29T14:30:05+03:00
Общество

Рязанцев приглашают на сольный концерт Геннадия Филина

Лидер группы «Feelin’s» впервые предстает для широкой публики как соло-исполнитель на фортепиано
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4 декабря в МКЦ пройдет концерт, на котором известный рязанский джазмен и лидер группы «Feelin’s» Геннадий Филин впервые предстает для широкой публики в новом качестве – как соло-исполнитель на фортепиано.

В этот вечер зрителей ждет волшебное путешествие в мир музыки, цвета и фантазий. Лирическая и задорная, нежная и волнующая, а иногда просто мистически-завораживающая музыка, способна тронуть до глубины души, воодушевить и подарить незабываемое время на живом концерте!

– Два года назад мне в голову пришла совсем простая мысль – я остро осознал, что никто не сможет выразить мою собственную музыку лучше меня! И я решил как можно лучше овладеть фортепиано, переложив в новый формат все те произведения, которые, как я чувствовал, того требовали. Начал много заниматься, что и по сей день делаю. Более того, это, конечно же, положительно скажется на качестве музыки «Feelin’s» в целом, – говорит Геннадий Филин.

Музыка, которая прозвучит на концерте, иногда выглядит как неоклассика, иногда как джаз. В основном это авторская музыка, но есть и переложения известных тем.

Названия композиций говорят сами за себя: «Автострада», «Полет шмеля в стиле «буги», «Вальс в фиолетовых тонах», «Как высоко луна»… Иногда это музыкально-философские размышления на темы вечных ценностей «Вера», «Разбитое сердце», «Люди, любите, прощайте друг друга…».

Геннадию помогут его постоянные партнеры по музыкальному цеху барабанщик Вячеслав Сергеев и басист Константин Панкратов.

Билеты во всех точках продаж и на сайте kassy.ru

Начало концерта в 19.00.

На правах рекламы.

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