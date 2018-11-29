2018-11-29T14:09:52+03:00
Общество

Представители 10 стран участвуют в «Днях международного бизнеса в Рязанской области»

Двухдневная программа нацелена на достижение успеха экспортно-ориентированным компаниям, в том числе из числа малого и среднего бизнеса
Павел АВЕРИН
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Николай Любимов рассказал о потенциале региона, которым руководитНиколай Любимов рассказал о потенциале региона, которым руководитФото: Павел АВЕРИН
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В Рязани стартовали «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Они пройдут в течение двух дней. Программа разнообразна. Она включает в себя пленарное заседание, панельные дискуссии, презентационные сессии, секционные заседания, тренинги, мастер-классы и пресс-конференции.

В форуме участвуют представители 10 зарубежных стран. Среди них руководители предприятий Рязанской области и регионов России, федеральных и региональных органов исполнительной власти, предприниматели из ближнего и дальнего зарубежья. Приехали в Рязань, в частности, представители посольств и торговых представительств Беларуси, Болгарии, Израиля, Казахстана и Китая, а также члены российских и иностранных общественных организаций.

Со вступительным словом на пленарном заседании выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он рассказал о ведущих партнерах, наметил основные направления работы по развитию инвестиционной составляющей региона.

- Продукция из Рязанской области поставляется в более чем 100 стран мира, - заметил Николай Любимов. – Очень перспективно развитие сотрудничества с государством Израиль. Высокая конкурентоспособность рязанских товаров подтверждена по целому ряду позиций. В частности, регион занимает первое место в Росси по экспорту кровельных материалов.

Участники форума говорили о том, что важно комплексно рассматривать и решать вопросы, связанные с привлечением финансовых ресурсов и инвестиций, цель которых – создание новых предприятий с одновременным повышением квалификации персонала уже существующих.

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