Рязанская собака уже полгода ждет кого-то на обочине дороги

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-29T13:35:46+03:00

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На обочине дороги возле села Субботино Захаровского района Рязанской области уже несколько месяцев живет собака. У пса есть ошейник, по всей видимости, когда он был любимцем семьи, но потом что-то произошло. Возможно, его просто выбросили на улицу…

Появилась собака у села Субботино в мае-июне 2018 года. С тех пор животное не уходит далеко от дороги.

Местные жители подкармливают пса, несколько раз собаки пытались забрать домой, но она убегает, как только ее пытаются посадить в автомобиль.

Издательство «Пресса» сообщило, что две недели на привычном месте собаки не было. Кто-то даже уже успел порадоваться, что животное обрело новую семью. Но затем пес-сторож вновь появился на обочине дороги.