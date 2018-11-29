В рязанском райцентре открыли памятник Костычеву

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-29T13:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 28 ноября, в Шацке торжественно открыли памятник известному ученому Павлу Андреевичу Костычеву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Основоположник агрономического почвоведения профессор Павел Андреевич Костычев родился в селе Карнаухово Щацкого района. Его именем названы улицы в Рязани и Шацке, Рязанский агротехнологический университет. В бывшем уездном училище Шацка, где учился Костычев, установлена мемориальная доска. Памятник ученому установили рядом с этим зданием в благоустроенном сквере, на пересечении улиц Красная площадь и Цюрупы.

Монумент установили при поддержке регионального правительства, районной администрации, местных предприятий. Помогли и местные, которые перечисляли средства в специально созданный Фонд содействия строительству памятника.