2018-11-29T13:03:47+03:00
Общество

В рязанском райцентре открыли памятник Костычеву

Монумент установили на родине ученого в Шацке
Анастасия КУДРЯШОВА
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В среду, 28 ноября, в Шацке торжественно открыли памятник известному ученому Павлу Андреевичу Костычеву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Основоположник агрономического почвоведения профессор Павел Андреевич Костычев родился в селе Карнаухово Щацкого района. Его именем названы улицы в Рязани и Шацке, Рязанский агротехнологический университет. В бывшем уездном училище Шацка, где учился Костычев, установлена мемориальная доска. Памятник ученому установили рядом с этим зданием в благоустроенном сквере, на пересечении улиц Красная площадь и Цюрупы.

Монумент установили при поддержке регионального правительства, районной администрации, местных предприятий. Помогли и местные, которые перечисляли средства в специально созданный Фонд содействия строительству памятника.

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