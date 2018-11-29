2018-11-29T13:03:01+03:00
Происшествия

В центре Рязани на «зебре» сбили 21-летнего пешехода

Молодой человек обращался за помощью медиков
Мария БЛИНОВА
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Днем в среду, 28 ноября, в центре Рязани произошло ДТП с участием пешехода, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась около 15.40 на улице Дзержинского – в районе дома № 29 (рядом с магазином «Урожай»).

Автомобиль LADA Vesta, ехавший в сторону Первомайского проспекта, сбил 21-летнего мужчину. По предварительной информации он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход обращался за помощью врачей, 58-летний водитель не пострадал.

За прошедшие в области зарегистрировано три ДТП, в которых три человека получили травмы. В регионе произошла 21 авария с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 301 нарушение правил дорожного движения, задержали пять пьяных водителей.

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