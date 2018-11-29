На рязанской дороге столкнулись иномарка и «Газель»

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-29T12:12:20+03:00

Один из водителей в больнице

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Вечером в среду, 28 ноября, в Шацком районе произошло ДТП, сообщает рязанская Госавтоинспекция. Авария случилась около 21.25 на 137 километре дороги Тамбов-Шацк.

19-летний житель Московской области на автомобиле Mitsubishi Lancer ехал в сторону Тамбова. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Газель». После этого иномарку отбросило в кювет.

В результате ДТП водитель легковушки с травмами отправлен в больницу. 48-летний водитель «Газели» из Тамбовской области не пострадал.