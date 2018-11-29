На рязанской дороге столкнулись иномарка и «Газель»
Один из водителей в больнице
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:
Вечером в среду, 28 ноября, в Шацком районе произошло ДТП, сообщает рязанская Госавтоинспекция. Авария случилась около 21.25 на 137 километре дороги Тамбов-Шацк.
19-летний житель Московской области на автомобиле Mitsubishi Lancer ехал в сторону Тамбова. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Газель». После этого иномарку отбросило в кювет.
В результате ДТП водитель легковушки с травмами отправлен в больницу. 48-летний водитель «Газели» из Тамбовской области не пострадал.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.