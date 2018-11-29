Выжившего в страшном ДТП 6-летнего рязанца будет воспитывать бабушка

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-29T12:01:06+03:00

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В минувшее воскресенье в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Напомним, авария случилась 25 ноября около села Выползово – на 37 км дороги Спасск-Рязань.

Здесь столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, отечественную легковушку вынесло на встречку. За рулем этой машины была 24-летняя женщина – она погибла на месте. Водитель иномарки обращался за помощью врачей.

6-летний сын погибшей получил травмы, в больницу его отвез очевидец аварии. Сейчас ребенку уже сделали операцию, его жизни ничего не угрожает. Как сообщает издательство «Пресса», мальчику требуется долгая реабилитация. Ухаживает за ним бабушка. Если вы хотите помочь этой семье – реквизиты здесь.