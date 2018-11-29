2018-11-29T12:01:06+03:00
Происшествия

Выжившего в страшном ДТП 6-летнего рязанца будет воспитывать бабушка

Авария унесла жизнь матери ребенка
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Напомним, авария случилась 25 ноября около села Выползово – на 37 км дороги Спасск-Рязань.

Здесь столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, отечественную легковушку вынесло на встречку. За рулем этой машины была 24-летняя женщина – она погибла на месте. Водитель иномарки обращался за помощью врачей.

6-летний сын погибшей получил травмы, в больницу его отвез очевидец аварии. Сейчас ребенку уже сделали операцию, его жизни ничего не угрожает. Как сообщает издательство «Пресса», мальчику требуется долгая реабилитация. Ухаживает за ним бабушка. Если вы хотите помочь этой семье – реквизиты здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская собака уже полгода ждет кого-то на обочине дороги
Не сумевший выехать в Рязань мужчина сообщил о бомбе в автобусе
В рязанском райцентре открыли памятник Костычеву
В центре Рязани на «зебре» сбили 21-летнего пешехода
В Рязани планируют построить крытый футбольный манеж
На рязанской дороге столкнулись иномарка и «Газель»
Главы рязанских СК и минздрава проведут совместный прием граждан
Прокуратура оштрафовала трех торговцев мясом из рязанского райцентра
Рязанцы стали брать намного больше кредитов – и розничных, и ипотечных
Новая развязка в Рязани удвоила пропускную способность участка М-5
Рязанцев приглашают на концерт Аниты Цой
В Рязанской области родились две зубрицы
Бывший директор ГУЖК Московского района Рязани предстанет перед судом
В Рязани изменится маршрут движения троллейбусов в связи с аварией на сетях водоснабжения