Главы рязанских СК и минздрава проведут совместный прием граждан
Посвящен он будет качеству медицинской помощи
Изменить размер текста:
30 ноября в Рязани и.о. руководителя СУ СКР по Рязанской области Дмитрий Маликов и региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий проведут совместный прием граждан. Темой этого мероприятия, что логично, станет качество оказания медицинской помощи.
Чтобы попасть на прием, который продлится с 10 до 13 часов, нужно предварительно записаться по телефонам (4912) 28-05-25 и 28-05-35. В назначенное время записавшихся будут ждать в следственном управлении на Садовой, 44. При себе необходимо иметь паспорт.