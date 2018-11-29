2018-11-29T11:13:04+03:00
Общество

Главы рязанских СК и минздрава проведут совместный прием граждан

Посвящен он будет качеству медицинской помощи
Сергей ЛАЗУТИН
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30 ноября в Рязани и.о. руководителя СУ СКР по Рязанской области Дмитрий Маликов и региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий проведут совместный прием граждан. Темой этого мероприятия, что логично, станет качество оказания медицинской помощи.

Чтобы попасть на прием, который продлится с 10 до 13 часов, нужно предварительно записаться по телефонам (4912) 28-05-25 и 28-05-35. В назначенное время записавшихся будут ждать в следственном управлении на Садовой, 44. При себе необходимо иметь паспорт.

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