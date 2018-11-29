Прокуратура оштрафовала трех торговцев мясом из рязанского райцентра
Прокуратурой Ряжского района проведена проверка соблюдения законодательства при реализации мясной продукции.
В частности установлено, что в цеху, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Л., в холодильной камере пищевое сырье (шпик) хранилось на полу, колода для разруба мяса сгнила.
Ряжский предприниматель Р. Допустил ряд целый нарушений уже в принадлежащем ему торговом павильоне. В частности, мясная продукции хранится у него в ящике на полу без поддонов или подтоварников.
Сотрудники надзорного ведомства не прошли и мимо автолавки, принадлежащей ряжскому предпринимателю К. В протоколе зафиксировано, что на упаковках некоторых реализуемых мясных изделий отсутствуют этикетки, линолеум на полу местами порван, что приводит к невозможности проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; а также еще ряд нарушений.
По факту выявленных нарушений прокуратурой района вынесено три постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Ряжском районе трое предпринимателей оштрафованы.
Все подробности на сайте областной прокуратуры.