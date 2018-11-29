Рязанцы стали брать намного больше кредитов – и розничных, и ипотечных

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-29T10:18:38+03:00

За год долг перед банками вырос на четверть

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С января по сентябрь жители Рязанской области взяли кредиты почти на 56 млрд рублей, это на 41% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В общей сложности по розничным кредитам рязанцы должны банкам более 96 млрд рублей. За год эта сумма выросла почти на 25%, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Рос

– Размер ссудной задолженности увеличился как по ипотечным ссудам (на 28,6%), так и потребительским кредитам (на 21,6%), – говорится в сообщении.

На 1 октября 2018 года в области работали 3 региональных банка, 6 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе и 202 внутренних структурных подразделения (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).