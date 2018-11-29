2018-11-29T09:52:08+03:00
Авто

Новая развязка в Рязани удвоила пропускную способность участка М-5

На нее потратили в общей сложности 2,5 миллиарда рублей
Сергей ЛАЗУТИН
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Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»
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Новая развязка на 189 километре трассы М-5 в Рязани увеличила пропускную способность участка почти вдвое – с 20 тысяч до 37 тысяч автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор». Строительство объекта длилось более двух лет – с августа 2016 по ноябрь 2018 года.

Одним из главных элементов развязки стала 258-метровая эстакада, по которой еще в сентябре пустили поток в сторону Москвы и Самары. На нижнем же уровне устроено транспортное кольцо, по которому происходит движение в сторону Р-132 («Калуга-Тула-Рязань») со съездами на «Урал» и с него.

- В начале и конце участка были разобраны старые мостовые переходы через реки Павловка и Плетенка. На их месте построены современные четырехполосные железобетонные мосты общей протяженностью 136 метров, - говорится в релизе.

Упоминаются и другие инфраструктурные изменения. Это, например, возведение двух надземных переходов, установка барьерных ограждений и шумозащитного экрана.

Всего на развязку потрачено 2,5 миллиарда рублей.

Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»

Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»

Новая развязка на трассе М-5 Урал в Рязани.

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