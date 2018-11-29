Рязанцев приглашают на концерт Аниты Цой

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-29T09:34:54+03:00

Певица приедет в наш город через две недели

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12 декабря в Рязанской филармонии состоится юбилейный концерт Аниты Цой.

– Ультрасовременная и высоко технологичная программа Аниты «10|20» получила свое название неспроста. Сама исполнительница расшифровывает его следующим образом: число 10 – это порядковый, юбилейный номер шоу в ее жизни, а 20 – творческий отрезок жизни певицы, исчисляемый двумя десятилетиями, На концерте прозвучат песни с нового альбома «10|20» и самые любимые композиции, накопившиеся за годы творчества, – говорится в сообщении организаторов.

Зрителей ждет грандиозное шоу с использованием высоких технологий, отлично поставленная хореография, красочные костюмы и отличная музыка в живом исполнении.

Начало концерта в 19.00. Билеты здесь.

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На правах рекламы.