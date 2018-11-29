2018-11-29T09:08:36+03:00
Дом. Семья

В Рязанской области родились две зубрицы

Окский заповедник опубликовал их первые фотографии
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Зубрицы с новорожденными. Фото: oksky-reserve.ruЗубрицы с новорожденными. Фото: oksky-reserve.ru
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В ноябре в Окском государственном заповеднике произошло радостное событие - на свет появились два зубренка. Как сообщается на официальном сайте учреждения, обе новорожденные – телочки, и имена им пока дать не успели.

Мамы, зубрицы по кличке Энола и Энлитен, приехали в Рязанскую область из Швеции. Они всегда пытаются прикрыть детенышей своих телом и увести их подальше от ограждения, однако сфотографировать семью удалось на подкормочной площадке.

Теперь в Окском заповеднике, как объявили его представители, живет 40 зубров.

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