Бывший директор ГУЖК Московского района Рязани предстанет перед судом
С его легкой руки со счета коммунальной организации, как сообщается, исчезли почти 17,5 миллиона рублей
Кирилл Шертухов. Фото: кадр сюжета ГТРК "Ока"
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В суд передано дело бывшего директора ГУЖК Московского района Рязани Кирилла Шертухова, который обвиняется в выводе из организации более 17 миллионов рублей. Для хищений использовались взаиморасчеты за некие услуги с подкотрольными ему и трем пособникам фирмами.
- Фактически услуги не оказывались, а работы не производились либо их производство было имитировано с целью сокрытия хищения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Таким образом, с августа 2015-го по июль 2016 года со счета управляющей компании исчезли вверенные руководителю средства, а именно 17 436 628 рублей 19 копеек.