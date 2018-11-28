Под страхом уголовной ответственности рязанский бизнесмен выплатил миллионный долг по налогам

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-28T17:23:37+03:00

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Уклонявшийся от налогов рязанский бизнесмен выплатил крупный долг, когда за дело взялись следователи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

В 2015 году индивидуальный предприниматель выполнил заказ по разработке траншеи для прокладки кабеля. Бизнесмен получил оплату, и был обязан выплатить НДС, но не представил в налоговую декларацию. В итоге он не заплатил в бюджет 950 тысяч рублей налогов.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 (Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица). Стоит отметить, что закон освобождает впервые совершившего это преступление от уголовной ответственности, если он в полном объеме выплатит задолженность.

Подозреваемый полностью рассчитался с долгами по налогам и пени, и уголовное дело прекратили.