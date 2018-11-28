2018-11-28T17:23:37+03:00
Происшествия

Под страхом уголовной ответственности рязанский бизнесмен выплатил миллионный долг по налогам

Его подозревали по статье 198
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уклонявшийся от налогов рязанский бизнесмен выплатил крупный долг, когда за дело взялись следователи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

В 2015 году индивидуальный предприниматель выполнил заказ по разработке траншеи для прокладки кабеля. Бизнесмен получил оплату, и был обязан выплатить НДС, но не представил в налоговую декларацию. В итоге он не заплатил в бюджет 950 тысяч рублей налогов.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 (Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица). Стоит отметить, что закон освобождает впервые совершившего это преступление от уголовной ответственности, если он в полном объеме выплатит задолженность.

Подозреваемый полностью рассчитался с долгами по налогам и пени, и уголовное дело прекратили.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший директор ГУЖК Московского района Рязани предстанет перед судом
В Рязани изменится маршрут движения троллейбусов в связи с аварией на сетях водоснабжения
За проведение незаконных земляных работ рязанские нарушители заплатили штрафы почти на полмиллиона
Автомобильное движение по мосту у рязанского села Троица восстановлено
Следственные органы подозревают молодого рязанца в экстремизме
В Рязанской области искали женщину, провалившуюся под лед, пока та спала дома
Жители Рязани смогут сообщить в прокуратуру о недочетах в отоплении
Рязанские студенты неаккредитованных специальностей обратились к замминистра образования
Ночью температура в Рязанской области опустится до -14 градусов
Волонтеры помогут жителям Рязанской области перейти на цифровое ТВ
Рязанцы уходят из суши-баров в кофейни и столовые
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
Рязанка убила хозяйку квартиры, когда та попыталась выпроводить компанию за дверь
Полицейские объяснили рязанским школьникам, как не попасть под статью 282
Дети рязанской творческой студии вернулись со съемок программы «Смак»
Рязанская область со следующего года будет выкупать ценные, однако пустующие сельхозземли
В Рязанском университете проходит конференция о наследии Солженицына
В рязанском райцентре обнаружили тело 18-летнего парня
Отделение анестезиологии и реанимации рязанской больницы Семашко преобразилось
В Рязани 88-летний мужчина попал под машину
После ДТП в Рязанском районе в больницу доставили пять человек