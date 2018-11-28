2018-11-28T16:34:46+03:00
Авто

Автомобильное движение по мосту у рязанского села Троица восстановлено

Переправу у Фатьяновки пока открыли для пешеходов
Антон КОНОВАЛОВ
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Пресс-служба МЧС по Рязанской области сообщила о восстановлении движения по двум понтонным мостам через Оку: у села Троица – автомобильного, а у села Фатьяновка – пока только пешеходного. Информацию об этом единая диспетчерская служба передала во второй половине дня 27 ноября.

Чуть ранее региональное министерство транспорта и автомобильных дорог писало о том, что полностью восстановить движение по переправам планируется с 6 часов утра 29 ноября.

Проезд, напомним, закрывался из-за пропуска рыхлого льда, проходящего по реке. Для водителей на дороге устанавливались предупреждающие знаки.

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