Автомобильное движение по мосту у рязанского села Троица восстановлено

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-28T16:34:46+03:00

Переправу у Фатьяновки пока открыли для пешеходов

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба МЧС по Рязанской области сообщила о восстановлении движения по двум понтонным мостам через Оку: у села Троица – автомобильного, а у села Фатьяновка – пока только пешеходного. Информацию об этом единая диспетчерская служба передала во второй половине дня 27 ноября.

Чуть ранее региональное министерство транспорта и автомобильных дорог писало о том, что полностью восстановить движение по переправам планируется с 6 часов утра 29 ноября.

Проезд, напомним, закрывался из-за пропуска рыхлого льда, проходящего по реке. Для водителей на дороге устанавливались предупреждающие знаки.