Жители Рязани смогут сообщить в прокуратуру о недочетах в отоплении
Но не все, горячая линия заработала пока лишь в Советском районе областного центра
.Фото: Павел АВЕРИН
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Наступила зимняя пора. Столбик термометра опустится до минус 14 градусов. Прокуратура Советского района открыла горячую линию по вопросам работы коммунальных организаций в начале отопительного сезона 2018-2019 года. Об этом сообщил сайт надзорного органа.
В случаях нарушений рязанцы могут обратиться в прокуратуру района в рабочее время по номеру (4912) 25-90-64.