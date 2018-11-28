2018-11-28T15:59:55+03:00
Общество

Жители Рязани смогут сообщить в прокуратуру о недочетах в отоплении

Но не все, горячая линия заработала пока лишь в Советском районе областного центра
Антон НИКИФОРОВ
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..Фото: Павел АВЕРИН
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Наступила зимняя пора. Столбик термометра опустится до минус 14 градусов. Прокуратура Советского района открыла горячую линию по вопросам работы коммунальных организаций в начале отопительного сезона 2018-2019 года. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

В случаях нарушений рязанцы могут обратиться в прокуратуру района в рабочее время по номеру (4912) 25-90-64.

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