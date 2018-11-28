Рязанские студенты неаккредитованных специальностей обратились к замминистра образования

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-28T15:48:14+03:00

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Студенты направлений подготовки, по которым Рязанский госуниверситет имени С.А. Есенина лишили аккредитации, обратились к заместителю министра образования и молодежной политики Рязанской области Павлу Симакову. Они пожаловались, что им не разъяснили варианты дальнейшего обучения.

- Нас интересует, где мы будем учиться дальше, какой диплом мы получим по окончании вуза, положена ли компенсация студентам-платникам, - приводит слова обратившихся пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Симаков созвонился с ректором РГУ, который в итоге решил организовать встречу учащихся с проректором по учебной деятельности. В мероприятии поучаствует и сам чиновник.

Также ребята посетовали на отсутствие стиральных машин в одном из общежитий, тогда как услуги платной прачечной не всем по карману. Симаков пообещал, что ситуацию рассмотрят в министерстве. На свой контроль он взял еще и вопрос, связанный с противопожарной системой, работоспособность которой вызвала сомнения у студентов.