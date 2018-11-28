Ночью температура в Рязанской области опустится до -14 градусов

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-28T15:29:22+03:00

Ожидаемый ветер при этом слабым не назовешь

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ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 29 ноября.

По информации синоптиков, в четверг нас ожидает переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем – преимущественно без осадков. Ветер при этом северо-западный, скорость 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области опустится до -14...-9°С, днем столбики термометров поднимутся до -10...-5°С.

Внимание: на дорогах гололедица!