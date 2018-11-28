2018-11-28T15:18:56+03:00
Общество

Волонтеры помогут жителям Рязанской области перейти на цифровое ТВ

Первые 30 добровольцев из трех районов и областного центра уже прошли обучение
Антон НИКИФОРОВ
Поделиться:
Владельцам спутниковых антенн заботиться не о чем - у них сигнал уже в "цифре"Владельцам спутниковых антенн заботиться не о чем - у них сигнал уже в "цифре"Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

28 ноября в Доме общественных организаций состоялся семинар для волонтеров, которые будут оказывать помощь жителям районов в установке и настройке цифрового оборудования. В нем участвовали министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Анна Рослякова, специалисты филиала РТРС «Рязанский ОРТПЦ», более 30 волонтеров из Захаровского, Михайловского, Рыбновского районов и г. Рязани. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В ходе семинара специалисты филиала РТРС «Рязанский ОРТПЦ» проинформировали волонтеров о преимуществах и особенностях цифрового эфирного вещания. Продемонстрировали приемное оборудование, способы его подключения и настройки, а также научили применять полученные теоретические знания на практике.

В ближайшее время подобные семинары пройдут в Кораблинском, Сараевском, Касимовском и Сасовском районах. По планам обучающий курс пройдут более 150 волонтеров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области искали женщину, провалившуюся под лед, пока та спала дома
Жители Рязани смогут сообщить в прокуратуру о недочетах в отоплении
Рязанские студенты неаккредитованных специальностей обратились к замминистра образования
Ночью температура в Рязанской области опустится до -14 градусов
Рязанцы уходят из суши-баров в кофейни и столовые
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
Рязанка убила хозяйку квартиры, когда та попыталась выпроводить компанию за дверь
Полицейские объяснили рязанским школьникам, как не попасть под статью 282
Дети рязанской творческой студии вернулись со съемок программы «Смак»
Рязанская область со следующего года будет выкупать ценные, однако пустующие сельхозземли
В Рязанском университете проходит конференция о наследии Солженицына
В рязанском райцентре обнаружили тело 18-летнего парня
Отделение анестезиологии и реанимации рязанской больницы Семашко преобразилось
В Рязани 88-летний мужчина попал под машину
После ДТП в Рязанском районе в больницу доставили пять человек