Волонтеры помогут жителям Рязанской области перейти на цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-28T15:18:56+03:00

Владельцам спутниковых антенн заботиться не о чем - у них сигнал уже в "цифре" Фото: Павел АВЕРИН

Изменить размер текста: A A

28 ноября в Доме общественных организаций состоялся семинар для волонтеров, которые будут оказывать помощь жителям районов в установке и настройке цифрового оборудования. В нем участвовали министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Анна Рослякова, специалисты филиала РТРС «Рязанский ОРТПЦ», более 30 волонтеров из Захаровского, Михайловского, Рыбновского районов и г. Рязани. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В ходе семинара специалисты филиала РТРС «Рязанский ОРТПЦ» проинформировали волонтеров о преимуществах и особенностях цифрового эфирного вещания. Продемонстрировали приемное оборудование, способы его подключения и настройки, а также научили применять полученные теоретические знания на практике.

В ближайшее время подобные семинары пройдут в Кораблинском, Сараевском, Касимовском и Сасовском районах. По планам обучающий курс пройдут более 150 волонтеров.