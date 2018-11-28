Рязанцы уходят из суши-баров в кофейни и столовые
В Рязани подсчитали число разных точек общепита и сравнили нынешние данные с информацией двух- и однолетней давности. Исследованием занялись в 2ГИС, специалисты которого разбили всю отрасль общепита на 10 сегментов: от кафе и ресторанов до фреш-баров.
Оказалось, что с 2016 по 2018 год в Рязани стало гораздо больше столовых, кофеен и пиццерий, зато заметно упало число суши-баров.
Так, в облцентре сейчас 46 столовых, против 20 в 2016-м. Число пиццерий за те же два года выросло с 13 до 23.
Кофейни тоже набирают обороты: 39 точек сейчас и всего 21 два года назад.
А вот суши-бары, напротив, закрываются с дикой скоростью: с августа 2017-го их стало на 40% меньше. Число ресторанов за последний год сократилось почти на 4,5%.