2018-11-28T13:54:58+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»

Одновременно появилась возможность выбрать больший срок для одного из этих вкладов
Поделиться:
Изменить размер текста:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» повысил процентные ставки сразу по двум депозитам – сезонному вкладу в честь тридцатилетнего юбилея банка «МЫ ВМЕСТЕ» и вкладу «Верное решение».

Открыть юбилейный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» теперь можно на новый срок – 3 года, в дополнение к уже существующим срокам 1 и 2 года. Максимальная ставка по вкладу «МЫ ВМЕСТЕ» с учетом ежедневной капитализации процентов теперь составляет 8% годовых в рублях и 3% в долларах США на срок 3 года.

Проценты по вкладу по выбору клиента выплачиваются ежедневно на отдельный счет или причисляются к сумме вклада (капитализируются). Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 2 000 долларов США. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены.

Максимальная ставка по вкладу «Верное решение» возросла до 9% годовых в рублях. Клиентам стало доступно открытие вклада в долларах США, доходность в данной валюте составила 4% годовых.

Вклад «Верное решение» открывается при предъявлении договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» СК «УРАЛСИБ Жизнь» сроком на 5 лет в рублях – на сумму не менее размещаемой во вклад. Полис должен быть оформлен в срок не более 7 рабочих дней до даты оформления вклада. Вклад можно открыть на срок полгода или год. Минимальная сумма вклада составляет 150 тысяч рублей или 2500 долларов США.

Подробную информацию и полные условия по вкладам «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение» можно получить в ближайших отделениях банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно), или на сайте банка.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области искали женщину, провалившуюся под лед, пока та спала дома
Жители Рязани смогут сообщить в прокуратуру о недочетах в отоплении
Рязанские студенты неаккредитованных специальностей обратились к замминистра образования
Ночью температура в Рязанской области опустится до -14 градусов
Волонтеры помогут жителям Рязанской области перейти на цифровое ТВ
Рязанцы уходят из суши-баров в кофейни и столовые
Рязанка убила хозяйку квартиры, когда та попыталась выпроводить компанию за дверь
Полицейские объяснили рязанским школьникам, как не попасть под статью 282
Дети рязанской творческой студии вернулись со съемок программы «Смак»
Рязанская область со следующего года будет выкупать ценные, однако пустующие сельхозземли
В Рязанском университете проходит конференция о наследии Солженицына
В рязанском райцентре обнаружили тело 18-летнего парня
Отделение анестезиологии и реанимации рязанской больницы Семашко преобразилось
В Рязани 88-летний мужчина попал под машину
После ДТП в Рязанском районе в больницу доставили пять человек