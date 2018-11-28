Рязанка убила хозяйку квартиры, когда та попыталась выпроводить компанию за дверь
В понедельник, 26 ноября, в Рязани на улице Интернациональной в одном из многоэтажных домов произошло убийство. Хозяин квартиры распивал спиртное в компании товарища и двух молодых женщин. Вернувшаяся с работы жена стала высказывать свое недовольство и выгонять компанию из квартиры. Такое поведение не понравилось гостям. Одна из женщин схватила нож и ударила хозяйку в грудь. Рана оказалась смертельной – потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Подозреваемая 33-летняя рязанка задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Расследование ведет Московский МСО города Рязань СКР по Рязанской области.
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