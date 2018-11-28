2018-11-28T13:36:31+03:00
Звезды

Дети рязанской творческой студии вернулись со съемок программы «Смак»

В Москве школьники, которые учатся снимать фильмы, пообщались с Иваном Ургантом и Андреем Макаревичем
Валерий КОТОВ
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Юные рязанцы сфотографировались с телезвездами, работавшими «без цензуры»Юные рязанцы сфотографировались с телезвездами, работавшими «без цензуры»
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Из Москвы вернулись рязанские школьники, принимавшие участие в съемках кулинарного шоу «Смак». Хорошо известная телезрителям передача сегодня выходит на собственном канале в интернет-сервисе.

– Так намного выгоднее, – считает телеведущий Иван Ургант, – потому что мы можем работать без цензуры.

Он и рок-музыкант Андрей Макаревич, бывшие ведущими ТВ-«Смака» на протяжении 25 лет, приняли поздравления с юбилеем от рязанских гостей, угостили их приготовленными в прямом эфире блюдами, подарили фирменный фартук с автографами и сфотографировались на память. Школьники, которые сами учатся снимать видеоролики и короткие фильмы в студии «ЮнМедиа», получили ответы на все свои вопросы.

Приготовленную Ургантом и Макаревичем еду попробовали все – понравилось!

Приготовленную Ургантом и Макаревичем еду попробовали все – понравилось!

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