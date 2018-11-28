2018-11-28T13:39:34+03:00
Общество

Полицейские объяснили рязанским школьникам, как не попасть под статью 282

О том, за что могут возбудить уголовное дело и что считать экстремизмом, рассказали сотрудники «центра «Э»
Константин МОГИЛИН
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Фото: Пресс-служба УМВД по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УМВД по Рязанской области.
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В рязанской школе №68 прошел необычный урок. На встречу со школьниками пришли сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Рязанской области.

Полицейские познакомили ребят с понятием «экстремизм» и некоторыми статьями УК РФ (в том числе 282), связанных с преступлениями этой направленности.

- Стражи правопорядка пояснили юным слушателям, что за безобидный на первый взгляд репост записи, содержащей проэкстремисткую идею, разместившего эту информацию также ждет суровое наказание, которое крайне неблагоприятно может сказаться на дальнейшей судьбе человека, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В конце встречи борцы с экстремизмом ответили на вопросы школьников и настоятельно рекомендовали им следить за тем, что публиковать на своих страницах в соцсетях.

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