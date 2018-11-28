В Рязанском университете проходит конференция о наследии Солженицына

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-28T12:31:36+03:00

100-летие лауреата Нобелевской премии по литературе, прожившего 12 лет в нашем городе, будут отмечать 11 декабря

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28 ноября в Рязанском государственном университете начала работу международная конференция «Наследие А. И. Солженицына в современном культурном пространстве России и зарубежья». В течение двух дней литературоведы, педагоги, работники культуры, журналисты обсудят влияние творчества писателя, родившегося 100 лет назад и скончавшегося в 2008 году, на современное общество. После общего заседания работа продолжится по секциям. Среди выступающих – представители России, США, Китая и других зарубежных стран.

– Александр Исаевич прожил в нашем городе 12 лет, и назвал их после возвращения из-за границы лучшими годами своей жизни, – заметил ректор РГУ Андрей Минаев.

– Губернатор Рязанской области Николай Любимов входит в оргкомитет по подготовке 100-летнего юбилея Солженицына на федеральном уровне, – подчеркнул региональный министр культуры Виталий Попов, зачитав участникам конференции послание от министра культуры России.

На конференции прозвучат доклады, рассматривающие творчество писателя с исторической, лингвистической, образовательной, краеведческой точек зрения.