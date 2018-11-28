2018-11-28T15:19:02+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре обнаружили тело 18-летнего парня

Следователи проводят проверку
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В районном центре Кораблино утром в среду, 28 ноября, в собственной квартире нашли тело 18-летнего юноши. По данному факту Кораблинский МСО СКР по Рязанской области в настоящее время проводит доследственную проверку, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.

По информации из неофициальных источников, молодой человек свел счеты с жизнью.

Издательство «Пресса» со ссылкой на учебное заведение, где обучался юноша, сообщает, что парень характеризовался исключительно с положительной стороны.

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