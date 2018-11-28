2018-11-28T12:01:07+03:00
Общество

Отделение анестезиологии и реанимации рязанской больницы Семашко преобразилось

Его площадь увеличилась в 2,5 раза
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани завершился ремонт отделения анестезиологии и реанимации областной больницы имени Н.А. Семашко. Как сообщает пресс-служба минздрава со ссылкой на главного врача Людмилу Сорокину, построены боксированный изолятор со шлюзом (для защиты от инфекций), противошоковая палата, процедурный кабинет для переливания крови и хранилище стерильных материалов.

При этом площадь отделения увеличилась в 2,5 раза при мощности в 6 коек.

Кроме того, оборудованы шлюзы, чтобы разделить пациентов, поступающих со «скорой», реанимацию и общие помещения. Отдельная комната отведена для посетителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области искали женщину, провалившуюся под лед, пока та спала дома
Жители Рязани смогут сообщить в прокуратуру о недочетах в отоплении
Рязанские студенты неаккредитованных специальностей обратились к замминистра образования
Ночью температура в Рязанской области опустится до -14 градусов
Волонтеры помогут жителям Рязанской области перейти на цифровое ТВ
Рязанцы уходят из суши-баров в кофейни и столовые
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
Рязанка убила хозяйку квартиры, когда та попыталась выпроводить компанию за дверь
Полицейские объяснили рязанским школьникам, как не попасть под статью 282
Дети рязанской творческой студии вернулись со съемок программы «Смак»
Рязанская область со следующего года будет выкупать ценные, однако пустующие сельхозземли
В Рязанском университете проходит конференция о наследии Солженицына
В рязанском райцентре обнаружили тело 18-летнего парня
В Рязани 88-летний мужчина попал под машину
После ДТП в Рязанском районе в больницу доставили пять человек