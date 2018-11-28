Отделение анестезиологии и реанимации рязанской больницы Семашко преобразилось

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-28T12:01:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани завершился ремонт отделения анестезиологии и реанимации областной больницы имени Н.А. Семашко. Как сообщает пресс-служба минздрава со ссылкой на главного врача Людмилу Сорокину, построены боксированный изолятор со шлюзом (для защиты от инфекций), противошоковая палата, процедурный кабинет для переливания крови и хранилище стерильных материалов.

При этом площадь отделения увеличилась в 2,5 раза при мощности в 6 коек.

Кроме того, оборудованы шлюзы, чтобы разделить пациентов, поступающих со «скорой», реанимацию и общие помещения. Отдельная комната отведена для посетителей.