2018-11-28T10:46:13+03:00
Происшествия

Пять расчетов выезжали тушить загоревшийся в центре Рязани магазин

Информация о пожаре поступила около 8 часов утра
Антон КОНОВАЛОВ
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28 ноября на улице Кудрявцева в Рязани случился пожар. В помещении продуктового магазина в доме №66 загорелось торговое оборудование.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в 07.58, в 08.16 его удалось локализовать и затем ликвидировать. На вызов выезжали 5 пожарных автомобилей.

В результате происшествия никто не пострадал.

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