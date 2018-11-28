Под Рязанью, в Рыбном, открылось новое подразделение МФЦ

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-28T10:14:42+03:00

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В городе Рыбное открылось новое подразделение Многофункционального центра Рязанской области с тремя рабочими окнами для приема заявителей. Расположено оно по адресу улица Юбилейная, 6.

Представители госучреждения подчеркивают, что теперь получение государственных и муниципальных услуг в райцентре стало еще более удобным и доступным. Это подразделение стало третьим в самом Рыбном (два других работают на площади Ленина, 16 и улице Большой, 8б) и 12-м на территории района.

- ТОСП работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед, - сообщается в релизе.

За дополнительной информацией предлагают обращаться по телефону: (4912) 55-50-55.