2018-11-28T10:14:42+03:00
Общество

Под Рязанью, в Рыбном, открылось новое подразделение МФЦ

Оно расположено на улице Юбилейной
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Рыбное открылось новое подразделение Многофункционального центра Рязанской области с тремя рабочими окнами для приема заявителей. Расположено оно по адресу улица Юбилейная, 6.

Представители госучреждения подчеркивают, что теперь получение государственных и муниципальных услуг в райцентре стало еще более удобным и доступным. Это подразделение стало третьим в самом Рыбном (два других работают на площади Ленина, 16 и улице Большой, 8б) и 12-м на территории района.

- ТОСП работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед, - сообщается в релизе.

За дополнительной информацией предлагают обращаться по телефону: (4912) 55-50-55.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После ДТП в Рязанском районе в больницу доставили пять человек
Пять расчетов выезжали тушить загоревшийся в центре Рязани магазин
От лживого мужа рязанку избавила прокуратура
Страховая медицинская компания ООО «РГС-Медицина» сменила название
Любимов поручил помочь «устроиться в жизни» рязанской семье погорельцев
ХК «Рязань» пропускает в большинстве, забивает в меньшинстве
Жилинспекция начинает зимние рейды по рязанским дворам
Сети «Красное&Белое» запрещают торговать сигаретами в 3 рязанских торговых точках
Рязанский бизнес-омбудсмен озаботился дополнительной нагрузкой на предпринимателей в вопросах благоустройства
Рязанцев просят помочь 12-летнему мальчику – средства нужны на специальную коляску
Николай Любимов представил нового министра спорта Рязанской области
В самом сердце Рязани хотят построить комплекс из офисов с двухэтажной стоянкой
В двух микрорайонах Рязани из-за аварии отключили отопление и горячую воду
Рязанские дети из малообеспеченных семей получат новогодние подарки бесплатно
Рязанец Иван Успенский, 3 года боровшийся с раком и издавший книгу, скончался
Сельчанин, ударивший рязанца мечом, отделался штрафом
Суд признал виновной рязанку, чей ребенок получил тяжелую травму головы
Рязанец-инвалид победил на чемпионате страны по профессиональному мастерству
Роскачество: Рязанская вода - одна из лучших в стране
Рязанская Госавтоинспекция обнародовала подробности смертельной аварии в Скопинском районе