От лживого мужа рязанку избавила прокуратура
Два года назад жительница Рязанской области вышла замуж за азербайджанца. Однако спустя некоторое время мужчина перестал жить с супругой и переехал в Москву. А рязанке сказал, что впредь жить с ней не намерен: мол, женился ради получения вида на жительство и в будущем гражданства.
Прокуратура Спасского района провела соответствующую проверку и обратилась в местный суд с иском о признании брака фиктивным, то есть заключенным с целью получения гражданства Российской Федерации. А это нарушение требований миграционного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В итоге суд иск прокуратуры удовлетворил. Позже ЗАГС признал брак недействительным.