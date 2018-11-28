От лживого мужа рязанку избавила прокуратура

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-28T09:41:44+03:00

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Два года назад жительница Рязанской области вышла замуж за азербайджанца. Однако спустя некоторое время мужчина перестал жить с супругой и переехал в Москву. А рязанке сказал, что впредь жить с ней не намерен: мол, женился ради получения вида на жительство и в будущем гражданства.

Прокуратура Спасского района провела соответствующую проверку и обратилась в местный суд с иском о признании брака фиктивным, то есть заключенным с целью получения гражданства Российской Федерации. А это нарушение требований миграционного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В итоге суд иск прокуратуры удовлетворил. Позже ЗАГС признал брак недействительным.