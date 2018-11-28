Страховая медицинская компания ООО «РГС-Медицина» сменила название

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-28T09:13:46+03:00

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В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Медицина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование».

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее ООО «РГС-Медицина», действительны, замены не требуют, и гарантируют оказание медицинской помощи в полном объеме в рамках программы обязательного медицинского страхования на всей территории РФ.

– На протяжении 25 лет мы обеспечиваем страховой защитой 22 миллиона человек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и достижением на этом пути является ваше доверие, и мы продолжим защищать ваши права и законные интересы при получении медицинской помощи в системе ОМС под новым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ», – пояснил директор Филиала ООО «Капитал МС» в Рязанской области Виктор Юдин-Беседин. – Ваше здоровье – Ваш КАПИТАЛ!

Центральный офис Филиала ООО «Капитал МС» в Рязанской области: г. Рязань, Цветной бульвар, д.10

Телефон контакт-центра: +7(4912) 90-80-03

Телефон горячей линии (круглосуточно): 8-800-100-81-02

Сайт: www.kapmed.ru

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