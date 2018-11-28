2018-11-28T09:11:03+03:00
Общество

Любимов поручил помочь «устроиться в жизни» рязанской семье погорельцев

Детей должны обеспечить всем необходимым, а родителям найти работу
Антон КОНОВАЛОВ
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27 ноября на заседании областного правительства губернатор Рязанской области Николай Любимов коснулся ситуации семьи Богдан-Мельник из Чучковского района. Своему заместителю Ларисе Крохалевой, которая курирует социальные вопросы, глава региона дал специальное поручение.

- Прошу держать на контроле дальнейшую судьбу семьи Богдан, помочь детям и родителям устроиться в жизни. Следует поддержать семью в обеспечении детей всем необходимым, - цитирует Любимова ryazangov.ru.

Напомним, пожар унес жизнь годовалой девочки и уничтожил имущество многодетной семьи. 8-летний Максим помог выбраться из огня сестрам и брату, за что был награжден в Совете Федерации.

Позже мальчику-герою оформили российское гражданство. Губернатор поручил решить аналогичный вопрос для его отца Максима, гражданина Украины. Кроме того, последнему и матери остальных детей должны помочь с трудоустройством.

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