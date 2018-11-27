ХК «Рязань» пропускает в большинстве, забивает в меньшинстве

27 Нояб. 20:53 2018-11-27T20:53:19+03:00

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Во вторник, 27 ноября, хоккейный клуб «Рязань» провел очередную гостевую игру в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Соперником «горожан» была тольяттинская «Лада».

В конце первого периода из-за травмы не смог продолжить матч голкипер «Рязани» Михаил Шпаков. Место на последнем рубеже занял Сергей Белов.

Во втором периоде хоккеистам «Лады» удалось в меньшинстве подловить рязанцев на ошибке. Завершил результативную атаку точным броском Константин Майоров. Однако в середине периода очередное большинство рязанцы все-таки смогли реализовать. После выстрела в девятку Ивана Иванова на табло загорелись цифры 1:1.

Увы, на перерыв «горожане» уходили, снова уступая одну шайбу. Прострел Станислава Чистова после рикошета превратился в гол.

Но рязанцы не думали сдаваться. В третьем периоде настал уже их черед забивать в меньшинстве. Классный проход, завершил классным броском Александр Репьях.

Основное время закончилось со счетом 2:2.

В овертайме секундная потеря концентрации обернулась для «горожан» пропущенной шайбой. Точку в мачте поставил игрок «Лады» Алексей Мастюков.