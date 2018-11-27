Жилинспекция начинает зимние рейды по рязанским дворам

СЕГОДНЯ 17:56 2018-11-27T17:56:34+03:00

Проверки могут нести плановый характер и организовываться по обращениям граждан

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27 ноября Госжилинспеция по Рязанской области начала рейдовые осмотры придомовых территорий. Проверяющие будут обращать внимание на качество уборки дворов от снега и наледи, а также на то, в каком состоянии в зимнее время содержатся крыши домов.

Эти мероприятия планируется проводить ежедневно в течение ближайших трех месяцев. Причем самых отъявленных нарушителей среди обслуживающих организаций могут даже лишить лицензии, отмечает ryazangov.ru.

- При выявлении нарушений, в том числе в ходе внеплановых проверок по обращениям граждан, будут оперативно приниматься необходимые меры, направленные на устранение нарушений, - пообещал и.о. руководителя региональной госжилинспекции Иван Миронов.

Ранее администрация Рязани объявляла об открытии «горячих линий» для жалоб на обозначенную тему.