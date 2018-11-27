Сети «Красное&Белое» запрещают торговать сигаретами в 3 рязанских торговых точках

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-27T17:05:51+03:00

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Арбитражный суд Рязанской области подтвердил законность действий антимонопольной службы, запретившей участникам сети «Красное&Белое» продавать табачные изделия в трех торговых точках. Они расположены менее чем в 100 метрах от образовательных организаций.

В решении от 13 июня, которое ответчик пытался обжаловать вплоть до недавнего времени, значились магазины в Рязани (улица Гагарина, 25), Касимове (улица Советская, 206б) и Кораблине (улица Школьная, 19а). В каждом из случаев факт продажи сигарет был подтвержден чеками.

При этом ответчик еще может обжаловать решение в апелляционную инстанцию.