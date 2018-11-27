2018-11-27T16:20:54+03:00
Общество

Рязанский бизнес-омбудсмен озаботился дополнительной нагрузкой на предпринимателей в вопросах благоустройства

Егор Бурцев ждет предложения и замечания по проекту Правил благоустройства Рязани до 10 декабря
Павел АВЕРИН
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Пока заснеженные дорожки - забота муниципалитета. Что будет после 10 декабря?Пока заснеженные дорожки - забота муниципалитета. Что будет после 10 декабря?Фото: Павел АВЕРИН
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До 10 декабря текущего года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области проводит сбор замечаний и предложений от бизнес-сообщества по проекту Правил благоустройства территории Рязани. Они разработаны чиновниками городской администрации и могут возложить дополнительную финансовую нагрузку на предпринимателей. Сейчас проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Цель: выявление в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса или способствующих их введению, а также изучение вопроса – способствует ли проект возникновению необоснованных расходов бизнеса.

По проекту предприниматели, являющиеся собственниками земельных участков, зданий, строений и сооружений, обязаны будут на расстоянии 30 метров от своих границ осуществлять уборку прилегающей территории, если указанная территория является муниципальной землей. На ней нужно будет окашивать газоны, проводить очистку от мусора, уборку от снега и наледи, обработку антигололедными препаратами пешеходных дорожек. Кроме этого, урегулированы вопросы внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений; размещения информационных конструкций, вывесок и т.д.

Вместе с тем, у каждого есть возможность до принятия Правил, применение которых после принятия будет обязательно для всех субъектов предпринимательской деятельности на территории Рязани, направить свои замечания и предложения по проекту Правил. Это можно будет сделать до 10 декабря, отправив письмо на rznombudsmanbiz02@gmail.com, либо по факсу (4912) 21-64-76.

Полностью проект Правил благоустройства Рязани можно посмотреть здесь.

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