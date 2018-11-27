2018-11-27T16:00:53+03:00
Общество

Рязанцев просят помочь 12-летнему мальчику – средства нужны на специальную коляску

Собрать нужно чуть более 200 тысяч рублей
Мария БЛИНОВА
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..Фото: Екатерина СМБАТЯН
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Рязанцев просят откликнуться на просьбу о помощи 12-летнему Артему. У мальчика ДЦП, но, несмотря на диагноз, интеллект сохранен, а желание учиться у пятиклассника – огромное. В итоге любознательный мальчик учиться на дому, так что давно читает, считает, только писать не может – руки не поддаются. Зато Артем может работать с компьютером и больше всего интересуется информационными технологиями. И в школу иногда выбирается – на праздники.

Однако для нормального обучения и передвижения нужна специальная многофункциональная коляска: из-за повышенного мышечного тонуса подростку постоянно хочется вытянуться и с обычной коляски он сползает. На многофункциональной же есть специальный уклон сиденья, абдуктор, регулируемые подножки и возможность регулировки конструкцию по мере роста ребенка. Коляску можно складывать, чтобы уложить в багажник, что важно в поездках – Артем живет в области.

За помощью мама мальчика обратилась в Фонд «ПроДетство». Чтобы купить многофункциональную коляску необходимо собрать 212 500 рублей. Все реквизиты на официальной странице фонда ВКонтакте.

В распоряжении редакции есть документы, подтверждающие заболевание ребенка.

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