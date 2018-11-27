Николай Любимов представил нового министра спорта Рязанской области

СЕГОДНЯ 15:13 2018-11-27T15:13:27+03:00

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Владислав Фролов получил служебное удостоверение министра физической культуры и спорта региона. В новом качестве бывшего депутата и председателя Рязанского городской Думы губернатор Николай Любимов представил на заседании областного правительства 27 ноября.

Напомним, о скором назначении Фролова стало известно заранее. До того, как стать законодателем, он руководил дворцом спорта «Олимпийский» и СДЮСШОР «Олимпиец».

Тем временем предшественник Фролова на посту министра Сергей Икрянников возглавил общественный Совет представителей спорта муниципальных образований. Также ему присвоили звание Почетного работника физкультуры, спорта и туризма региона.