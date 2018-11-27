2018-11-27T15:13:27+03:00
Политика

Николай Любимов представил нового министра спорта Рязанской области

Владислав Фролов получил служебное удостоверение
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
Изменить размер текста:

Владислав Фролов получил служебное удостоверение министра физической культуры и спорта региона. В новом качестве бывшего депутата и председателя Рязанского городской Думы губернатор Николай Любимов представил на заседании областного правительства 27 ноября.

Напомним, о скором назначении Фролова стало известно заранее. До того, как стать законодателем, он руководил дворцом спорта «Олимпийский» и СДЮСШОР «Олимпиец».

Тем временем предшественник Фролова на посту министра Сергей Икрянников возглавил общественный Совет представителей спорта муниципальных образований. Также ему присвоили звание Почетного работника физкультуры, спорта и туризма региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жилинспекция начинает зимние рейды по рязанским дворам
Сети «Красное&Белое» запрещают торговать сигаретами в 3 рязанских торговых точках
Рязанский бизнес-омбудсмен озаботился дополнительной нагрузкой на предпринимателей в вопросах благоустройства
Рязанцев просят помочь 12-летнему мальчику – средства нужны на специальную коляску
В самом сердце Рязани хотят построить комплекс из офисов с двухэтажной стоянкой
В двух микрорайонах Рязани из-за аварии отключили отопление и горячую воду
Рязанские дети из малообеспеченных семей получат новогодние подарки бесплатно
Рязанец Иван Успенский, 3 года боровшийся с раком и издавший книгу, скончался
Сельчанин, ударивший рязанца мечом, отделался штрафом
Суд признал виновной рязанку, чей ребенок получил тяжелую травму головы
Рязанец-инвалид победил на чемпионате страны по профессиональному мастерству
Роскачество: Рязанская вода - одна из лучших в стране
Рязанская Госавтоинспекция обнародовала подробности смертельной аварии в Скопинском районе